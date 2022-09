U Blue Hills est une organisation à but non lucratif dont le but est d'être le partenaire de confiance des organisations éducatives basées aux États-Unis et en France.

Grâce à nos processus innovants et à des coûts attractifs, nous cherchons des solutions pour chaque organisation avec laquelle nous travaillons en adaptant notre offre.

Notre objectif: répondre aux besoins croissants de la communauté éducative.

Au cours de nos premiers mois, nous agissons pour lancer rapidement des services à destination des établissements d’enseignement supérieurs.

Nous souhaitons pouvoir faire progresser les étudiants au plus haut niveau d’enseignement possible.

Nos services initiaux seront : les services d'enseignement supérieur, les échanges culturels internationaux et la mise en place de stages internationaux.